Linz-Steg und Perg sind absolute Volley-Kracher

Elf Siege in zwölf Spielen, zwölf Punkte Vorsprung auf Meister Graz, dank dem 3:0 Samstag gegen Hartberg vorzeitig die Winterkrone aufgesetzt! Die Volleyball-Girls von Linz-Steg sind das Maß aller Dinge – und Niki Maros und Co. haben nicht genug. Am Samstag will man sich in Graz für die einzige Saisonpleite revanchieren, um dann nach der vierwöchigen Winterpause...