ÖSV-Adler jubeln: Trendwende vor der Tournee

Kraft und Hayböck wollen es ihm am liebsten schon am Sonntag im zweiten Springen auf der Titlis-Schanze nachmachen. „Mir taugt es sehr, dass die Schritte, die ich zuletzt gemacht habe, effektiv waren. So macht Skispringen wieder Spaß“, meinte Hayböck nach seinem ersten Top-10-Ergebnis in diesem Winter. Kraft sah für sich noch viele Steigerungsmöglichkeiten: „Es war ein bisschen zu scharf für die Verhältnisse. Ich wollte auf Angriff springen.“