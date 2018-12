Gestoppt: Polizist sprang bei Alkolenker ins Auto

Der Oberösterreicher gab an, dass er bei einer Weihnachtsfeier in Bad Goisern gewesen sei und dort zehn Halbe Bier getrunken habe. Nachdem er in St. Wolfgang wohnt, hat er sich auf dem Heimweg 30 Kilometer in die falsche Richtung verfahren. Der Mann wurde vorübergehend festgenommen. Den Führerschein ist er los.