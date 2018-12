Leiche des vermissten Afritzers gefunden

Mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften wurde am Samstag in Afritz die Suche nach einem abgängigen Pensionisten fortgesetzt. Wie berichtet, war der 68-Jährige nach einem Gasthausbesuch, wo er mehrere Stunden gefeiert hatte, vor einer Woche nicht mehr nach Hause zurückgekehrt. Im Einsatz standen 27 Taucher von Wasserrettung und Feuerwehr, auch mit einem Sonarboot wurde nach dem Abgängigen gesucht. In den Nachmittagsstunden wurde die Leiche des Mannes 20 Meter vom Ufer des Afritzer Sees in 13 Meter Tiefe gefunden und geborgen.