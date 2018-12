Wiener Wichtel Challenge sucht noch „Christkinder“

Der Countdown läuft

Das Weihnachtsfest naht, doch nicht alle werden unter dem Weihnachtsbaum ein Geschenk vorfinden - auch in Wien! Um das zu ändern und auch die Wünsche sozial benachteiligter Menschen zu erfüllen, wurde die Wiener Wichtel Challenge ins Leben gerufen.



Erfüllen Sie Herzenswünsche sozial benachteiligter Menschen

Mit viel Liebe und Engagement werden jährlich Hunderte Geschenke für Klienten verschiedener Sozialeinrichtungen in Wien gekauft, verpackt und in den Sozialeinrichtungen abgegeben. Dabei reichen die Wünsche von Waschmittel, Einkaufsgutscheinen, Kleidung und natürlich Spielzeug. Das Ziel der Wichtelchallenge: Auch im Jahr 2018 sollen wieder alle Wünsche dieser Stadt gehört und erfüllt werden!