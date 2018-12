Spitals-Mitarbeiter klagen über zu viel Stress

Die SALK - welche die AK-Umfrage nicht unterstützt haben - wiesen am Freitag in einer Stellungnahme darauf hin, dass es bereits heute in den Landespitälern alleine im Pflegebereich rund 360 verschiedene Arbeitszeit- und Teilzeitmodelle gebe. Zudem biete man den Mitarbeitern eine Reihe von Incentives an - etwa Krabbelstube, Kindergarten und Hort oder eine Vielzahl an Karenz-Modellen. Seit 2011 seien auch die Überstunden konstant rückläufig. Pro Jahr nehme man zudem rund 1,7 Mio. Euro für Sozialleistungen in die Hand. Eine Klinik-Sprecherin sagte am Freitag, das Unternehmen würde die AK-Umfrage und die Sorgen der Mitarbeiter jedoch ernst nehmen.