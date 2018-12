Hundertwasser: Der Krimi um das dunkelbunte Erbe

Hochschwanger sitzt Heidelinde Trimmel in der „Krone“-Redaktion, sortiert Gerichtsurteile und Anwaltsschreiben. Dann sagt sie mit sanfter Stimme: „Wissen Sie, was mich am meisten belastet: Es ist diese große Ungerechtigkeit. Ich darf ja nicht einmal im Tagebuch meines Vaters lesen.“ Und am Grab von Friedrich Stowasser, der weltweit als Friedensreich Regentag Dunkelbunt Hundertwasser bekannt ist, durfte die Tochter des Künstlers auf dessen 370 Hektar großem Anwesen in Neuseeland lediglich zwei Stunden verbringen.