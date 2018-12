Erfolgsfamily & Supercup-Meister

„Die Saison 2018 ist eine der erfolgreichsten in der Lechner Racing-Geschichte“, jubeln Walter Lechner und seine Söhne Robert und Walter. Klar, so haben sich die Salzburger heuer doch den Porsche Carrera Cup Deutschland wie auch den Supercup geholt! Ein erfreuliches und erstmaliges Ereignis. „Das liegt aber nur daran, dass wir bis dato aus Termingründen nicht in beiden Disziplinen starten konnten“, lacht die Rennfahrerfamily, die aber ganz genau weiß, dass hinter so einer Meisterleistung in erster Linie die Fahrer Michael Ammermüller und Thomas Preining stecken.