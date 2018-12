Diese Filme erwarten uns zu Weihnachten

Australien kennt keine weißen Weihnachten. Die Wetterlage kann da durchaus Auswirkungen aufs Fernsehverhalten haben. In Down Under - wie zum Beispiel auch auf den Philippinen - hat sich in den vergangenen Jahren die romantische Komödie „Tatsächlich Liebe“ zum TV-Klassiker für die Festtage entwickelt - was passt, weil Weihnachten schließlich das Fest der Liebe ist. Weil die Temperaturen jedoch ganz anders sind als im grauen, kalten Europa, kann der Film aus dem Jahr 2003 aber auch draußen gezeigt werden: In Sydney zum Beispiel läuft er in einem Open-Air-Kino. Und ansonsten gilt auch am anderen Ende der Welt: „Kevin - Allein zu Haus“ gehört ebenfalls zum Feiertagsprogramm.