Beim Montieren einer Lichterkette abgestürzt

Der 56-jährige Spittaler wollte am Donnerstag gegen 15.15 Uhr die Weihnachtslichterkette an seinem Einfamilienhaus in Liesing im Lesachtal in Höhe des ersten Stockwerkes montieren. Dazu lehnte er eine Aluleiter an das Wohnhaus. Als der Mann auf der Leiter stand und die Lichterkette anbringen wollte, rutschte die Aluleiter auf dem leicht abfallenden und mit Schnee bedeckten Grasboden weg und der 56-Jährige stürzte aus einer Höhe von dreieinhalb Metern zu Boden. Durch seine Hilfeschreie wurden Angehörige auf den Verletzten aufmerksam. Sie leisteten Erste Hilfe und verständigten die Rettungskräfte. Der verletzte Mann wurde nach ärztlicher Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber C7 in das Bezirkskrankenhaus Lienz geflogen.