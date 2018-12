Ein „Abenteuer Lesen“: Weihnachten in aller Welt

In Russland bringt „Djed Moros“ (Großvater Frost) die Geschenke erst am 7. Jänner. Alle mussten lachen, als sie hörten dass der Schlitten des australischen Santa Claus von vier weißen Kängurus gezogen wird. Außerdem ist dort ja jetzt Sommer, daher gehen alle am Weihnachtstag baden. Während wir vielleicht auf unseren Schlitten die Hänge hinunterbrausen können. Hoffentlich bringt uns das Christkind Schnee.

Bis zum nächsten Mal! Winke, Euer „Theo“