Letzte Chance für die Gaißau

Chinesen müssen jetzt Vertrag erfüllen

Fix ist: Lange schauen sich die Bundesforste das ganze Theater rund um die asiatischen Besitzer nicht mehr an. „Sollten die Vertragspunkte jedoch erneut nicht erfüllt werden, wird der Vertrag gegen Ende der Saison aufgelöst und der Skibetrieb eingestellt“, heißt es von Seiten der Bundesforste. Drei Jahre lang dauert die Situation nun schon an. Ein viertes Jahr wird es so nicht mehr geben.