„Aufrunden“: BILLA schenkt viele wärmende Funken!

Wenn Sie BILLA-Kunde sind, dann kennen Sie sicher die unbürokratische Idee des Lebensmittelhändlers, dank der jedes Jahr vielen Menschen, die schuldlos in Not geraten sind, geholfen werden kann. „Aufrunden, bitte“ bedeutet, dass der Betrag, um den Sie soeben eingekauft haben, auf die nächste Zehn-Cent-Marke aufgerundet wird. Wenn also Ihre Summe zum Beispiel 36,74 Euro beträgt, dann werden Ihnen 36,80 Euro verrechnet. Sechs Cent gehen automatisch auf das Konto der Caritas „Ein Funken Wärme“.