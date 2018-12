Ehre, wem Ehre gebührt: Die „Arche Austria“, ein Verein zur Erhaltung seltener Nutztier-Rassen, hat die braun-schwarze Pinzgauerziege zum „Nutztier des Jahres“ ernannt. „Die wenigen Bauern, die dies noch tun, halten die Tiere, um von ihnen Fleisch und Milch zu gewinnen, und bringen sie zur Landschaftspflege auf die Almen. Dort fressen sie, was die Kühe stehen lassen: Farne, Rinde, Enzian, Wacholder, Disteln sowie die Blätter von Him- und Brombeeren“, heißt es in der Begründung.