Tipps für einen tollen Heiligen Abend als Single

#Konzentriere dich auf das Positive

Welche Familie besucht man zuerst? Muss man wirklich einen ganzen Abend bei der giftigen Schwiegermutter verbringen? Oder kommt sie gar zu Besuch und man muss Stunden in der Küche für das perfekte Menü verbringen? Darüber muss man sich als Single keine Gedanken machen. Man kann machen was man will und wann man will. Und muss daher auch mit niemanden streiten.