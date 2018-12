Ravennaschlucht: Idylle im Wintermärchen

Sich der Ravennaschlucht per Fackelwanderung nähern

Durch das verschneite Löffeltal hinab zum Weihnachtsmarkt – und man ist schon richtig „vorbereitet“. Wie im Wintermärchen fühlen sich dann auch nicht nur die Kleinsten, wenn sie durch den Krippenpfad von Holzbauer Simon Stiegeler spazieren. Der Schwarzwald schaut auf eine bewegende Geschichte zurück, die stark mit Wald und Holz zusammenhängt – Holz war der universelle Rohstoff und ist wertvoll, auch das hat man längst erkannt. Wie zum Beispiel Ernst Karle aus Muggenbrunn, er stellt Schindeln für Dächer und Fassaden her – von Hand. Einer der Letzten seiner Zunft im Hochschwarzwald, die dieses alte Handwerk noch beherrschen. Die Bäume holt er sich in Absprache mit dem Förster aus dem nahen Wald. Dicke Fichtenstämme müssen es sein. Jetzt im Advent und an Wintertagen sitzt er in seiner Stube an dem über 100 Jahre alten „Schneidesel“ seines Großvaters. Der funktioniert, ebenso wie das Werkzeug von einst, noch einwandfrei.