Die Liebe findet man auch ohne Worte

#Denise:

„Nie im Leben hätte ich gedacht, dass diese Geschichte so kitschig werden würde, vor allem da ich die Erste bin, die bei Fernsehserien oder Filmen die Augen verdreht, wenn etwas zu ,unrealistisch‘ wird. Trotzdem fühlt es sich an, als wäre genau das mit mir passiert. Ich habe im Juli an einem Silent Dating teilgenommen. Während ich zum Hinterhaus gegangen bin, habe ich eine Spielkarte mit der Bildseite nach unten auf der Straße gefunden. Zuerst wollte ich vorbeigehen, aber dann hat mich doch die Neugier gepackt. Und dann war es ein Herz Bube - ich konnte es wirklich nicht glauben. Wenn das mal nicht ein Zeichen ist, dass ich mein Herz an einen ,Buben‘ verliere, dann weiß ich auch nicht. Und so ist es dann auch wirklich geschehen. Obwohl wir zwei Stunden lang nicht miteinander gesprochen hatten, hatte ich bei Martin das Gefühl, als würde ich ihn ein wenig kennen. Beim Spiegeln hat er meine Bewegungen auf so eine Art und Weise nachgemacht, dass er mich zum Lachen brachte. Und beim in die Augen schauen, habe ich mich sprichwörtlich in seinen Augen verloren. Tja, und dann sind wir am Ende des Abends noch gemeinsam etwas trinken gegangen und seitdem habe ich Tinder deinstalliert.“