Japan will IT-Riesen stärker regulieren

Japan will Technologieriesen wie Apple, Google, Amazon und Facebook stärker regulieren. Die Regierung werde in den kommenden zwei Wochen entsprechende Maßnahmen verkünden, sagte ein Verantwortlicher des japanischen Handelsministeriums am Donnerstag. Damit nahm er Bezug auf einen Expertenbericht, der eine strengere Überwachung der Konzerne hinsichtlich des Wettbewerbs und des Schutzes der Privatsphäre empfohlen hatte.