Darknet-Drogendealer auf frischer Tat geschnappt

Deutsche Zollfahnder haben in Nordrhein-Westfalen einen 32-jährigen Niederländer festgenommen, der in mehr als 3300 Fällen über das Darknet, dem verborgenen Teil des Internets, Betäubungsmittel verkauft haben soll. Beamte des Zollfahndungsamts Frankfurt am Main stellten den Mann am Dienstag auf frischer Tat im niederrheinischen Kleve. Er sitzt in Untersuchungshaft.