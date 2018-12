Serbe bei Gerichtsverhandlung erneut festgenommen

Der Serbe (53) war bei einem Einbruch in ein Haus in Linz am 9. November auf frischer Tat erwischt worden. Er saß einen Monat in U-Haft. Bei der Gerichtsverhandlung am vergangenen Montag wurde er zu neun Monaten Freiheitsstrafe, davon einen Monat unbedingt verurteilt. Zu diesem Zeitpunkt hatte er bereits vier Wochen hinter Gittern verbracht. Der Mann freute sich vermutlich schon auf die Freiheit. Doch dann nahmen ihn Polizisten nur Sekunden nach der Urteilsverkündung im Gerichtssaal erneut in Haft.