4. Advent: Comic-Gewinnspiel für die ganze Familie

Batman: Der dunkle Ritter schlägt zurück

Das Gespräch über Batman‘s Comics führt über kurz oder lang immer an Frank Miller‘s - mittlerweile dreibändigen - Werk vorbei. Im ersten Teil lernen wir die Geschichte eines alten, kaputten Bruce Wayne kennen der sowohl mit seinem Heldentum, wie auch seinem sozialen Umfeld abgeschlossen hat. Nach den aufwühlenden Ereignissen finden wir uns nun in Band 2 wieder und hier packt der Autor all das aus, was an One-Linern und schrägen Geschehnissen rund um den DC-Kosmos in seinem Hirn Platz hatte. Humorisitsche Einlagen wechseln sich recht unzusammenhängend mit schweren, atmosphärischen Momenten ab.



Empfohlenes Lesealter: 12+



Wem könnte es gefallen?

Dieser Comic ist nur was für echte Fans. Das Folgen der sequenzartigen Geschichte fällt ohne jegliches Vorwissen sehr schwer, lädt aber eingefleischte Comicleser zum Verweilen ein.



Miller/Varley, ISBN: 978-3-8660-7418-7, Panini Verlag