Germ wird neuer Vizebürgermeister

„Wir haben uns geeinigt“, heißt es heute, Donnerstag, in einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz der Klagenfurter FPÖ. Wolfgang Germ steht an der Spitze. Christian Scheider kandidiert auf dem zweiten Platz: „Ich bin seit 1997 im Gemeinderat und habe immer Leidenschaft für die Stadt gehabt.“ Dass Germ auch gleich das Vizebürgermeisteramt von Scheider übernimmt, argumentiert er so: „Wenn man die Spitzenkandidatur bekommt, ist es naheliegend, dass man auch gleich die höhere Funktion ausübt.“ Bereits in der Mittwoch-Ausgabe hatte die „Kärntner Krone“ darüber berichtet, dass sich eine Personalrochade bei den Klagenfurter Freiheitlichen abzeichnen würde. Tatsächlich kam noch am selben Tag der Parteivorstand zusammen und beschloss überraschend schnell den Ämtertausch zwischen Christian Scheider und Wolfgang Germ. Es ist der Höhepunkt eines jahreslangen Machtkampfes.