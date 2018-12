Mit der „Krone“ als VIP zum Sound & Snow Festival!

Musikfestival der Superlative mit internationalen Superstars

Von 18. bis 20. Jänner 2019 sorgen in der Arena am Gelände der Schlossalmbahn Talstation internationale Top-Stars wie die Schlagerkönigin Andrea Berg (Freitag), die deutschen HipHop-Granden Die Fantastischen Vier (Samstag) sowie der Nummer 1-DJ der Welt Martin Garrix (Sonntag) bei den Besuchern für unvergessliche Konzerterlebnisse. Für das Vorprogramm konnten namhafte Acts wie Left Boy, Grossstadtgeflüster, die Rebel Tell Band und die DJs Hugel, Salvatore Ganacci, Mike Willians und Darius & Finlay für einen Auftritt in Bad Hofgastein verpflichtet werden. Als zusätzliches Highlight wird am Sonntag DJ Ötzi im Rahmen seiner Gipfeltour Halt in Bad Hofgastein machen und ab 11 Uhr auf der Schlossalm in 2030 Metern Seehöhe für Stimmung sorgen.