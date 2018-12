Weihnachtsalbtraum für Wiener It-Girl Lusy Skaya

Die Big Brother Gewinnerin Lusy bereitet sich derzeit auf ihre Auslandstätigkeit in Uganda vor und engagiert sich karitativ für Obdachlose in Wien. Kurz vor dem Weihnachtsfest musste sie jetzt allerdings noch einen vorweihnachtlichen Albtraum erleben. Eine Räumungsklage flatterte in ihren Postkasten. Lusy war schockiert.