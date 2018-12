Bader: „Natürlich ist es ein spezielles Spiel“

Ein echter Gradmesser in Blickrichtung A-WM 2019 wartet auf Österreichs Eishockey-Team ab Donnerstag in der Schweiz: Bei der „Swiss Hockey Challenge“ in Luzern steigt zunächst das Kräftemessen mit Vize-Weltmeister Schweiz (20.15), am Freitag folgt das Platzierungsspiel gegen Olympiasieger Russland oder die Slowakei (16.15 Uhr, jeweils live in ORF Sport Plus). Auf die Champions-League-Helden von Meister Salzburg hat Teamchef Roger Bader bewusst verzichtet, den Auftritten in seiner Heimat Schweiz blickt er im Interview mit reichlich Emotionen entgegen.