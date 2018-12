Wärme als Inbegriff für Sehnsucht!

Die Wohnung, deren Wände sich beim Einzug in strahlendem Weiß präsentiert hatten, wiesen bald schlimmen Schimmelbefall auf und es dauerte nicht lange, bis das Jugendamt eingriff. Zum Wohle der Kinder, so hieß es, müsse man die beiden der Mami wegnehmen. Sabrina stand wieder mit dem Rücken zur Wand. Eine neue Wohnung kann sie sich nicht leisten. Sie ist untergetaucht. Mit ihren Kindern. Ihre Sozialhelferin bei der Caritas hofft so sehr, dass sie sich meldet. Denn mit Ihrer Spende, liebe Leser und Leserinnen, können wir Sabrina und ihren Kindern helfen. Damit Wärme kein Sehnsuchtsbegriff mehr ist.