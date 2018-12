Tag 24: Ein 43 Zoll Bildschirm von NOGIS

# Über NOGIS

Andreas Hackl und Thomas Höffinger sind schlaue Köpfe - so schlau, dass sie nun ihr Wissen nutzen, um Geräte zu bauen, mit denen man „der allseits bekannten GIS entgehen kann“ - wie zum Beispiel den NOGIS ONE +43. Kein Antennenanschluss, kein Tuner und kein Rundfunksempfangsgerät: „Sparfaktor zirka 300 Euro jährlich“. Seit einiger Zeit haben sie auch einen Shop in Wien (22., Wagramerstraße 98) und verkaufen ihre NOGIS-Bildschirme auch online in Massen.