Eigenes Entzugscamp für „Fortnite“-süchtige Kinder

Mehr als 200 Millionen Menschen spielen bereits das Online-Game „Fortnite“. Ein Teil dieser Menschen ist mittlerweile sogar süchtig nach diesem oder anderen Spielen. In diesem Jahr nahm die Weltgesundheitsorganisation (WHO) deshalb „Online-Gaming-Sucht“ in den offiziell anerkannten Katalog der psychischen Krankheiten auf. Vor allem Jugendliche sind davon betroffen, weshalb immer mehr Eltern ihre Sprösslinge in Entzugscamps schicken.