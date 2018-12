Unsere größten Anfängerfehler als Jungunternehmer

Ihr wollt auch als YouTuber oder Instagramer durchstarten, oder euch in einem anderen Bereich selbstständig machen? Unsere Influencer haben in ihren aufregenden Anfängen als Jungunternehmer so einige Fehler gemacht. Damit euch nicht die gleichen Fehler passieren, geben euch Lisa, Dzeni und der Rest der WG hilfreiche Tipps.