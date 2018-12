City4U zu Gast auf einer Kuschelparty

Zuerst gibt es ein paar Lockerungsübungen, man tanzt durch den Raum, manche lachen und jauchzen laut. Dann nimmt man jemanden an der Hand, um ein Stück des Weges miteinander zu gehen, dann schaut man der nächsten Person tief in die Augen. Es ist schwer, nicht zu lachen zu beginnen - es ist sehr ungewohnt, jemanden Fremden so lange in die Augen zu schauen. Für die nächste Übung setzt man sich alleine gemütlich hin und berührt sich selbst, seine Hand, seine Arme, wo man es für angenehm erachtet. „Ihr habt nun das Privileg, Berührungen zu spüren und gleichzeitig auch zu geben“, sagt Kiss. Danach steht man in einem Kreis und berührt die Hände der anderen.