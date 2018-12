NHL: Vanek geht bei Gala von Owetschkin leer aus

Vanek ging leer aus. Die Red Wings betrieben erst beim Stand von 0:5 im dritten Drittel Resultatskosmetik. In der Tabelle der Eastern Conference liegt Detroit derzeit auf dem zehnten Rang, Washington ist nach drei Siegen in Folge Vierter. Beim 3:4 der Arizona Coyotes bei den Boston Bruins fehlte weiterhin Michael Grabner, der mit einer Verletzung am Auge auf unbestimmte Zeit ausfällt.