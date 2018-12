ÖVP verteidigt Boni für Vorstände der Salzburg AG

Wie kommt’s eigentlich zu den Boni? Sie sind im Grunde eine typische schlampige österreichische Lösung: Angesichts von Gehaltsdebatten in öffentlichen Unternehmen hat die Salzburger Landespolitik geregelt, dass kein Manager mehr verdienen darf als der Landeshauptmann - derzeit etwa 16.500 Euro brutto im Monat, 14 Mal im Jahr. Weil um dieses Geld kein Manager für einen Stromkonzern zu finden ist, gibt es Boni. SPÖ-Chef Steidl: „Die Zielvorgaben werden dann halt so formuliert, dass sie auf jeden Fall erfüllt werden.“ Auch wenn die Vertreter der Stadt-SPÖ in diesem Bereich mutlos sind, kämpft Steidl weiter gegen die aus seiner Sicht völlig ungerechtfertigten Boni: „Wir werden uns im Landtag das Thema genau anschauen.“ Vor allem will er wissen, ob es tatsächlich eine Weisung gab, bei der Pflege der Obusse zu sparen.