Schärfere Taxi-Regelungen

Besonders an die Umwelt wird bei der geplanten Verordnung des Landes gedacht. So dürfen künftig nur noch Taxis und Mietwagen mit der Abgasnorm EURO 6-Klasse auf unseren Straßen unterwegs sein. EURO 5-Autos sind dann nur noch erlaubt, wenn diese vor dem Stichtag angemeldet wurden. Dieser wird vermutlich Anfang des kommenden Jahres sein. „Unser Ziel ist es, einen möglich ausgewogenen Mobilitätsmix anzubieten, um allen Bedürfnissen gerecht zu werden“, erklärt Landesrat Stefan Schnöll und fügt an: „Da gehören auch die Taxis dazu.“ Zum einem geht es um die Umwelt und zum anderen um den Komfort der Fahrgäste. So wird eine Klimaanlage Pflicht sein.