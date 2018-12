Die Windschutzscheibe riecht im Winter nach Zirbe

Bequemlichkeit ist Trumpf

Die Geschäfte laufen gut. Das Verhalten der Autofahrer hat sich in den letzten Jahren aber stark verändert. „Es geht verstärkt in Convenience-Produkte“, sagt der 37-Jährige. Ähnlich wie im Lebensmittelhandel, wo Halbfertig-Produkte immer beliebter sind, ist auch bei der Autopflege Bequemlichkeit Trumpf: Wurden bei Scheibenreinigern früher Konzentrate verkauft, so sind es heute gebrauchsfertige Produkte, die ziehen. „Es muss schnell gehen“, sagt Artner.