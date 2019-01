Start in die Zukunft: Fasten Your Seatbelts!

Gemeinsame Lösungen für individuellen Luftverkehr

Der führende österreichische Aerospace-Konzern FACC ist mit EHang, einem chinesischen Technologieunternehmen für autonomes Fliegen, eine strategische Partnerschaft eingegangen. EHang zählt zu den weltbesten Unternehmen im Bereich autonomer Luftfahrt und wurde 2016 vom Magazin Fast Company unter die „Most Innovative Companies of the World“ gewählt. In der Kooperation sollen autonome Luftfahrzeuge (Autonomous Aerial Vehicles, AAV) optimiert und zur Serienreife gebracht werden. Darüber hinaus werden gemeinsam Lösungen für den individuellen Luftverkehr der Zukunft weiterentwickelt und neue Technologien und Konzepte für AAVs erforscht. Anfang November unterzeichneten die beiden Unternehmen in Guangzhou/China ein Abkommen über eine strategische Partnerschaft.