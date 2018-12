Mit Strom Pfunde zum Schmelzen bringen!

Training, perfekt in den Büroalltag integrierbar

BIXPACK gibt es in Wien nicht nur im Studio im 15.Bezirk sondern auch direkt in Unternehmen. Das BIXPACK Team bietet die 20 Minuten Einheiten dort an, wo Gesundheitsprobleme wie Rückenschmerzen und Übergewicht meist entstehen: im Büro. Immer in der Nähe, flexibel auf die eigenen Ziele abgestimmt und ohne zu schwitzen.