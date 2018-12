Immer weiße Weihnachten für Schneekugelhersteller

Sabine Perzy selbst hat „unzählige“ Schneekugeln zu Hause. Eine ist jedoch ihr Lieblingsstück: „Mein Papa hat mir ein Schloss in eine Schneekugel eingebaut und zu meinem 29. Geburtstag geschenkt.“ Seit vier Generationen liegt der künstliche Schnee fürs Wohnzimmer nun in der Hand der Perzys. Ob die nächste auch schon gesichert ist? „Im Moment sind mein Mann und ich erst drei Jahre verheiratet.“ Für alle, die noch ein persönliches Last-Minute-Weihnachtsgeschenk suchen: Der Webshop der Original Wiener Schneekugelmanufaktur ist noch bis 16. Dezember 2018 aktiv - danach geht es in die wohlverdiente Pause für die Mitarbeiter. Wer sich von der Arbeit der Familie Perzy überzeugen will, der sollte dem Schneekugelmuseum einen Besuch abstatten.