Hyäne Fischer will Österreich beim ESC vertreten

Dass der Name an Schlagerstar Helene Fischer erinnert, ist sicherlich kein Zufall. Immerhin bringt er Aufmerksamkeit und auch die Musik von Hyäne Fischer wirkt wie eine skurrile Persiflage. Das Video zum Song „Im Rausch der Zeit“ und auch der Text des Liedes erinnert an die Zeiten des Obersalzbergs in den 1930er-Jahren. Gar nicht so abwegig also, dass die Anti-Burschenschaft „Hysteria“ hinter der Kunstfigur steckt. Diese fordert die Einschränkung des Männerwahlrechts und möchte das „goldene Matriarchat“ ausrufen - der Realitätsanspruch hält sich natürlich in Grenzen, viel mehr geht es der Wiener Truppe darum, aufzuzeigen, wie lächerlich Aussagen rechter Burschenschaften eigentlich sind.