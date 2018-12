Ennstal: Schwere Unfälle im Schneegestöber

Stoderzinken: Frau stürzte 30-Meter ab

Gegen 16 Uhr rückten die Feuerwehren Assach und Gröbming dann auf den Stoderzinken aus, wo sich eine 48-jährige Landwirtin aus Assach in einer fürchterlichen Notlage befand. Sie war auf einem Forstweg in der Assacher Scharte im dichten Schneegestöber talwärts gefahren und in einer starken Rechtskurve links von der Fahrbahn gerutscht. In weiterer Folge stürzte ihr Klein-SUV 30 Meter über eine steile Böschung; erst ein Baum stoppte den Absturz. Die Lenkerin erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde im Wagen eingeklemmt.