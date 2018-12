Die Mozartstadt wird mit Automaten zugepflastert

Salzburg AG stellt lieber eigene Automaten auf

Als Alternative will die Salzburg AG das Handy-Ticketing forcieren. Zudem setzt man weiterhin auf den Vorverkauf in den Trafiken. Und: Direkt an den Haltestellen sollen mehr der rot-silbernen Fahrscheinautomaten aufstellt werden. Von denen gibt es derzeit 30 in der Stadt – zum Vergleich: Alleine die Linie 1 hat 40 Haltestellen. Verkehrsstadtrat Johann Padutsch (Bürgerliste) nimmt’s übrigens gelassen: „Bis zu einem gewissen Grad verstehe ich die Salzburg AG.“