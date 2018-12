Zwei betrunkene Autofahrer krachten zusammen

Eine 28-Jährige aus dem Bezirk Perg fuhr mit ihrem Pkw in Ried in der Riedmark auf der B123 in Richtung Niederzirking. An einer Kreuzung reihte sie sich zum Abbiegen auf dem Linksabbiegestreifen ein. Unmittelbar vor ihr hielt ein 74-Jähriger aus dem Bezirk Perg seinen Pkw völlig überraschend an, legte den Rückwärtsgang ein und prallte gegen die Frontseite des Pkw der 28-Jährigen.