Sturz von Leiter: 38-Jähriger schwer verletzt

Es passierte am Montag gegen 11 Uhr bei der Baustelle eines Einfamilienhauses in Kalsdorf (Graz Umgebung). Ein 38-jähriger Bauarbeiter aus Slowenien führte am Rohbau Vermessungsarbeiten für einen Vollwärmeschutz durch und stieg zu diesem Zweck auf eine hohe Leiter. Aus nicht näher bekannten Gründen fiel der Mann mit der Leiter aus etwa dreieinhalb Metern um und landete in der Folge mit dem Rücken auf einem Maschendrahtzaun. Nach der Erstversorgung wurde der 38-Jährige mit einem Oberschenkelbruch und Wirbelverletzungen vom Rettungshubschrauber ins UKH Graz geflogen.