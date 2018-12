Nach Todesfall ist ein Start in Gmunden fraglich

Start wäre auch riskant

„Ich weiß nicht, ob wir in der Lage sind, in Gmunden zu starten“, sagt der Salzburger Kiefer. „Es würde einerseits ein Risiko bedeuten, ohne ideale Vorbereitung zu starten, weil wir zuletzt nicht viel trainiert haben und neue Schuhe einlaufen müssen“, betont das Duo, das in Berlin mit Knut Schubert arbeitet und oft bei Ballester in der Schweiz und in Frankreich war. „Vor allem aber wäre ein Start mental schwierig“, weiß Kiefer, dass ein Auftritt des Top-Paares in Gmunden einen Tanz der Tränen bedeuten würde.