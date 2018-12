Aufsichtsrat entscheidet über „Protokoll-Affäre“

Aufsichtsrat berät am Donnerstag

„Geprügelt“ wird also wieder einmal der Bote. Mit der Frage, ob nicht der eigentliche Schaden für das Unternehmen in den bisherigen, vom neuen Vorstand Harald Schöffl (intern) aufgedeckten Protokoll-Gebräuchen selbst liegen könnte, wird sich der Aufsichtsrat der Gesundheitsholding am Donnerstag beschäftigen.