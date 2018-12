So verkürzen Sie die Wartezeit aufs Christkind

Viele Mütter haben das Gefühl, ihre eigenen Kinder zu verlieren, wenn der Ex plötzlich eine „Neue“ an seiner Seite hat, die noch dazu mit den Kindern gut kann. Das eigene Mama-Bild bröckelt, Unsicherheit und Eifersucht tauchen auf. Seien Sie daher ehrlich zu sich selbst, und fragen Sie sich mutig, worum es bei Ihrer Eifersucht eigentlich geht - und woher diese kommt. Was haben Sie selbst für (Kindheits-)Erfahrungen gemacht? Sind Ihre Eltern getrennt? Wie haben Sie diese erlebt? Meist steckt hinter Eifersucht die Angst, verlassen zu werden, und auch ein Problem mit dem eigenen Selbstwertgefühl. Begeben Sie sich also auf Spurensuche in der eigenen Biografie, und arbeiten Sie daran, ihr Selbstbewusstsein wieder zu stärken. Überlegen Sie, was Ihnen guttut - und tun Sie es! Eine neue Bezugsperson kann eine Bereicherung für Ihre Kinder sein. Doch Sie werden immer die Mutter Ihrer Kinder bleiben, und die vielen einzigartigen Erfahrungen, die Sie gemeinsam schon erlebt haben, kann Ihnen niemand nehmen!