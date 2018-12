Müllerbrücke nach einem halben Jahr Bauzeit fertig

ÖBB-Regionalleiter Ewald Jantscher: „Die neue Müllerbrücke verfügt über drei Fahrspuren (bisher nur zwei), eine Linksabbiegespur Richtung Süden ist dazu gekommen. Außerdem wurden die Bushaltestellen in dem Bereich neu errichtet. Da die Brücke aufgrund von höheren Sicherheitsstandards 70 Zentimeter höher angelegt ist, wurde auch die südliche Anbindung der Brücke leicht angehoben. Ein großer Dank geht von uns an die Anrainer und die betroffenen Verkehrsteilnehmer, die die Einschränkungen in einigen Bauphasen mit Geduld und Verständnis mitgetragen haben.“