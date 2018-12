Im Dezember ist Zahl der Alko-Unfälle am höchsten!

Im Februar am wenigsten Alko-Unfälle

Im Dezember steigt das Problem von Alkohol am Steuer laut Statisik an. Im Vorjahr war in Tirol der Dezember jener Monat mit dem höchsten Anteil an Alko-Unfällen, macht der VCÖ aufmerksam. 8,8 Prozent der Verkehrsunfälle mit Personenschaden passierten im Dezember wegen Alkohol am Steuer, im Jahresschnitt waren es rund 6,5 Prozent, im Februar war der Anteil mit 3,9 Prozent am niedrigsten.