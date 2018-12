Barbara Riener wird neue Klubobfrau der Steirer-VP

„Barbara Riener wird diese erfolgreiche Arbeit engagiert weiter führen“, so Schützenhöfer. „Sie ist eine starke Frau und ein politischer Vollprofi mit hoher Sozialkompetenz, diese Eigenschaft wird ihr bei ihrer neuen Aufgabe sicher nützlich sein.“ Riener betonte, dass ihr vor allem das „Miteinander in der Gesellschaft“ am Herzen liege.