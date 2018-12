Unbekannte Diebe stahlen hochwertiges Werkzeug

In der Nacht zum Montag zwickten unbekannte Täter das Schloss des Eingangstores auf und gelangten so auf das Firmengelände. Danach verdrehten sie einen Bewegungsmelder und verklebten drei Kameras mit einem Klebeband. Anschließend schnitten sie beim Sektionaltor zur Warenannahme ein 80 cm x 60 cm großes Loch hinein und gelangten durch dieses in den Verkaufsraum. Sie stahlen Elektrowerkzeuge wie Bohrmaschinen, Winkelschleifer, Schweißgeräte, Stromaggregate sowie Haushaltsgeräte wie Staubsauger, Kaffeemaschinen und dergleichen. Zum Abtransport dürften die unbekannten Täter einen Klein-Lkw verwendet haben.