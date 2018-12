Feuer: Der Nachbar schlug noch rechtzeitig Alarm

Das Ehepaar (88, 79) hatte bereits geschlafen, als das Feuer in der Nacht zum Montag gegen 0.30 Uhr ausbrach. Eine Adventkerze, die im Eingangsbereich aufgestellt war, setzte einen Holzzubau, die Tür und die Fassade des Einfamilienhauses in der Untersbergstraße in Brand. „Als wir ankamen war die Frau heraußen. Ihr Mann stand noch am Balkon. Den haben wir mit der Drehleiter runtergeholt“, schildert der Grödiger Feuerwehrchef Markus Schwab. Durch die enorme Hitzeentwicklung zersprang eine Fensterscheibe. Der dichte Rauch breitete sich im ganzen Haus aus. „Nach dem Löschen mussten wir das Gebäude belüften“, so Schwab. Das Ehepaar hat eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten.